СМИ: Япония пока не может ответить на идею России о безвизовой зоне

Правительство Японии пока не может принять решение по предложению России о создании режима свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо, которое обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды, так как опасается, что положительный ответ может означать признание Токио принадлежности Курил к РФ, что противоречит ее официальной позиции, пишет газета "Санкэй".

Согласно информации от нескольких правительственных источников издания, тема свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо будет якобы затронута на запланированной на 29 июня встрече между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке . В статье также указывается, что российская сторона якобы стремится, чтобы соглашение по данному вопросу было достигнуто именно по итогам июньской встречи.

В свою очередь, Токио опасается, что положительный ответ на предложение Москвы может создать неверное впечатление о разрешении территориального вопроса. Кроме этого, опасения также вызывают некоторые вопросы безопасности, в том числе регулирование передвижения прибывших на территорию Японии россиян и возможность бегства японских преступников в Россию.

В ходе состоявшейся в конце мая встречи глав МИД и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2" российская сторона напомнила японским коллегам о своем давнем предложении "перейти к полному безвизовому режиму, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, речь о предложении по визам зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

В частности, в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды обсуждается идея создания в качестве первого шага режима свободного передвижения между Сахалинской областью и японским Хоккайдо.

В настоящее время между странами действует программа безвизовых обменов между жителями российских южных Курил и Японией, которая началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.