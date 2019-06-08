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Кравчука и Кучму на Украине призвали судить за госизмену 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить за госизмену, заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко.
Он подчеркнул, что Будапештский меморандум предполагает «очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет». Так что Кравчук и Кучма «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит», сказал Левченко.
Кроме того, депутат задался вопросом, почему экс-президент Украины Петр Порошенко «ни разу не инициировал процедуру», указанную в меморандуме, передает NewsOne.
Как отметил Левченко, в документе говорится, что «по инициативе страны, на которую напали, другие страны-члены Совбеза ООН обязаны поднять этот вопрос на Совете и рассмотреть помощь государству, на которое напали».
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала попытки Украина использовать Будапештский меморандум.
Глава российского государства Владимир Путин подчеркивал, что действия России в отношении Украины не нарушают указанный документ.
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В мире , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Юрий Левченко , Владимир Путин , Совбез ООН , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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