Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
Наладить отношения Евросоюз и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) смогут только после того, как сменится состав Еврокомиссии. В этом уверен президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
"Совершенно точно можно сказать, что пока не будет новой Еврокомиссии (ЕК), никакого движения в сторону дальнейшей интеграции России и Европы быть не можем. Будем надеяться на новый состав ЕК, новый состав Европарламента. Но у меня есть опасения, что крупной коррекции в позитивном направлении ждать не следует", — заявил он "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, многое зависит от того, кто станет председателем ЕК и председателем Европарламента.
В нынешнем составе надежды на улучшение дальнейших взаимоотношений практически нет. "Опубликованная в прошлом году инициатива Еврокомиссии Connectivity Strategy, которая направлена на развитие партнерских отношений между Европой и Азией, игнорирует и РФ, и ЕАЭС, и Китай, — отметил Антонио Фаллико. — Самое главное — в том чтобы ЕАЭС был признан и принят Евросоюзом. ЕС до сих пор не ответил на письмо ЕАЭС, практически союз игнорируют. Это тоже нельзя забывать".
Российская Газета: последние новости
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства Тереза Мэй официально станет "хромой уткой" 7 июня
Комментарии3
В мире , Политика , Антонио Фаллико , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За защиту репутации РФ взялись в новой стране5
«Первая технологическая»: Путин высказался о войне47
Пробили дно: Зеленский записал резкое видеообращение145
Украинский премьер начал предвыборную кампанию1
В Москве объявлен план «Перехват»13
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение