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Греческие эксперты раскритиковали заявление министра обороны о России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 8 июн — РИА Новости. Греческие аналитики не согласны с заявлением министра обороны Эвангелоса Апостолакиса о том, что Россия использует Турцию как инструмент для достижения своих целей в Восточном Средиземноморье.
Апостолакис в рамках трёхдневного визита в США выступил на форуме "ЕС — Внешняя политика и оборона". Он высказывал беспокойство закупкой Турцией систем ПРО С-400 и политикой Анкары. Отвечая в ходе дискуссии на вопрос ведущей, беспокоит ли его поведение Турции или России в регионе, Апостолакис ответил, что "Россия использует Турцию как инструмент для своих действий в регионе" и что "это проблема, которую необходимо решить".
Преподаватель геополитического анализа в Военной академии Греции Константинос Гривас заявил РИА Новости, что у России нет возможности использовать Турцию.
"У Турции самостоятельная политика. Никто никого не использует. Восприятие фразы "Россия использует Турцию", возможно, вписалось бы в более раннюю эпоху, в эпоху Холодной войны, где были две сверхдержавы, которые использовали другие страны в качестве пешек. Сегодня мы находимся в многополярной геополитической реальности. Нет таких влиятельных игроков, которые могли бы контролировать кого-либо", — сказал Гривас.
По его мнению, Турция в этом многополярном мире хочет стать одной из великих мировых держав, по крайней мере евразийской державой, и для этого она не должна отождествляться с какими-либо другими силами.
"Демонизировать Россию и приписывать ей возможности, которых она не имеет и не желает — это вне реальности", — добавил авторитетный аналитик.
Профессор международной политики в Университете Пантеон Христодулос Ялуридис также заявил, что Турция ведёт собственную политическую игру.
"Россия не использует Турцию. У неё ни в коем случае нет такой цели, потому что ей это не нужно делать. На самом деле Турция открыта для России, и она ориентирована на то, чтобы играть с американцами, и по этой причине пытается политически шантажировать американского президента Дональда Трампа", — сказал эксперт.
"Американцев раздражает, что Россия развивается и что Турция сотрудничает с ней", — сказал профессор.
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Комментарии5
В мире , Политика , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости , Анкара , США , Турция
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