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Завершилось голосование на выборах в Южной Осетии 

News.ru + ещё 30 56 минут назад
Фото: W. Korall/imageBROKER.com/Global Look Press
Голосование на выборах в южноосетинский парламент завершилось, сообщила Центральная избирательная комиссия республики.
В ведомстве добавили, что все избирательные участки завершили работу в 20:00 как и на территории Южной Осетии, так и за её пределами.
По словам представителя ЦИК Марины Цховребовой, территориальные избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Первые будут получены к 23.00. передаёт портал Sputnik.
Ранее News.ru писал, что явка избирателей на выборах в Южной Осетии составила свыше 50%. В связи с этими данными голосование признано состоявшимся.
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В мире , Кавказ , ИА Sputnik , Южная Осетия
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