Завершилось голосование на выборах в Южной Осетии

Голосование на выборах в южноосетинский парламент завершилось, сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

В ведомстве добавили, что все избирательные участки завершили работу в 20:00 как и на территории Южной Осетии, так и за её пределами.

По словам представителя ЦИК Марины Цховребовой, территориальные избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. Первые будут получены к 23.00. передаёт портал Sputnik.

Ранее News.ru писал, что явка избирателей на выборах в Южной Осетии составила свыше 50%. В связи с этими данными голосование признано состоявшимся.