Пашинян предпочёл Россию Евросоюзу 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июня на ПМЭФ-2019 прямо заявил, что у его страны нет никакого движения в сторону Евросоюза, потому что республика остаётся там, где она есть.
В отношениях с Европейским союзом мы прозрачны перед нашими российскими партнёрами, и в отношениях с Российской Федерацией мы прозрачны с нашими европейскими партнёрами. Конечно, кроме некоторых нюансов, которые касаются вопросов безопасности,
— заметил Пашинян, отвечая на вопрос ведущей Софико Шеварнадзе о том, возможно ли со стороны Брюсселя после подписания Арменией договора о сотрудничестве с ЕС требование покинуть Евразийский союз.
Также он обратил внимание, что Армения не станет полем для геополитических игр других стран, которые не приносят никому пользы.
Мы будем прилагать все усилия для интеграции в Евразийский экономический союз и ОДКБ,
— отметил Никол Пашинян и добавил, что партнёрство страны с ЕС, к которому Ереван также стремится, не противоречит членству в ЕАЭС.
Также премьер-министр Армении в интервью РИА Новости заявил, что на встрече с российским президентом в Санкт-Петербурге обсудил военно-техническое сотрудничество.
Он указал, что в Армении уже достаточно ОТРК «Искандер» и выразил надежду «получить кое-что ещё» и «немаленькое». В то же время он не пояснил, идёт ли речь о 12 многофункциональных истребителях Су-30СМ или о других образцах российской военной техники. Ранее Пашинян неоднократно говорил о намерении приобрести самолёты как об «известном факте», но не раскрывал возможную схему оплаты.
Слова премьера Армении о намерении дальше углублять интеграцию в ЕАЭС при буксующем положении в сторону Евросоюза — одно из первый официальных заявлений, в котором Пашинян обозначил внешнеполитические приоритеты.
Заняв кресло главы правительства после «бархатной революции» Никол Пашинян публично не шёл на конфликт с Россией, однако проводил кадровые назначения, расставляя на ключевые позиции, в том числе связанные с безопасностью республики, политиков, имеющих репутацию прозападных. Так, в мае 2018 года он назначил секретарём Совбеза публициста Армена Григоряна, эксперта международной организации Transparency International. Таким образом чиновник с ярко выраженной политической позицией получил доступ к секретной информации по российско-армянскому военному сотрудничеству.
Кроме того, в процессе борьбы с влиянием свергнутого главы республика Сержа Саргсяна новые армянские власти через силовые структуры инициировали проверки компаний, принадлежащих России, а также завели уголовные дела против представителей элиты, связанных с российскими политическими и бизнес-кругами. Впрочем, и сам процесс смены власти в Армении проходил на фоне призывов местных СМИ и уличных ораторов сократить экономическую зависимость страны от России и даже ликвидировать 102-ю военную базу ВС РФ в Гюмри.
За последний год в отношениях Москвы и Еревана накопилось немало противоречий. В Кремле, например, не скрывали озабоченности по поводу задержания и допросов генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а затем — по вопросу согласования кандидатуры на пост преемника Хачатурова.
В то же время все попытки Пашиняна наладить отношения с представителями различных европейских государств и получить от них заверения в помощи наталкивались на суровую реальность. Заявления еврочиновников и лидеров государств ЕС так и оставались заявлениями, поскольку страны Евросоюза вряд ли могут стать сколь-либо значимыми экономическими партнёрами Еревана — в первую очередь из-за небольшого размера армянской экономики. А довольно размытый план реформ кабинета Пашиняна, который сопровождается привычными апелляциями к «улице», явно не способствует привлечению потенциальных инвесторов.
Сейчас армянский премьер-министр чётко обозначил: несмотря на недопонимание, вызванное сменой элит в Армении, Ереван не намерен портить отношения с Москвой, готов интегрироваться в российские внешнеполитические проекты. Однако насколько такая позиция Пашиняна будет твёрдой и независимой от различной конъюнктуры — большой вопрос. Премьер-министр Армении хорошо освоил тактику политического манёвра и, возможно, прибегнет к ней ещё не раз.