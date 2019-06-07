Пашинян предпочёл Россию Евросоюзу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июня на ПМЭФ-2019 прямо заявил, что у его страны нет никакого движения в сторону Евросоюза , потому что республика остаётся там, где она есть.

В отношениях с Европейским союзом мы прозрачны перед нашими российскими партнёрами, и в отношениях с Российской Федерацией мы прозрачны с нашими европейскими партнёрами. Конечно, кроме некоторых нюансов, которые касаются вопросов безопасности,

Также он обратил внимание, что Армения не станет полем для геополитических игр других стран, которые не приносят никому пользы.

Мы будем прилагать все усилия для интеграции в Евразийский экономический союз и ОДКБ,

— отметил Никол Пашинян и добавил, что партнёрство страны с ЕС, к которому Ереван также стремится, не противоречит членству в ЕАЭС.

Также премьер-министр Армении в интервью РИА Новости заявил, что на встрече с российским президентом в Санкт-Петербурге обсудил военно-техническое сотрудничество.

Он указал, что в Армении уже достаточно ОТРК «Искандер» и выразил надежду «получить кое-что ещё» и «немаленькое». В то же время он не пояснил, идёт ли речь о 12 многофункциональных истребителях Су-30СМ или о других образцах российской военной техники. Ранее Пашинян неоднократно говорил о намерении приобрести самолёты как об «известном факте», но не раскрывал возможную схему оплаты.

Слова премьера Армении о намерении дальше углублять интеграцию в ЕАЭС при буксующем положении в сторону Евросоюза — одно из первый официальных заявлений, в котором Пашинян обозначил внешнеполитические приоритеты.

Заняв кресло главы правительства после «бархатной революции» Никол Пашинян публично не шёл на конфликт с Россией, однако проводил кадровые назначения, расставляя на ключевые позиции, в том числе связанные с безопасностью республики, политиков, имеющих репутацию прозападных. Так, в мае 2018 года он назначил секретарём Совбеза публициста Армена Григоряна , эксперта международной организации Transparency International. Таким образом чиновник с ярко выраженной политической позицией получил доступ к секретной информации по российско-армянскому военному сотрудничеству.

Кроме того, в процессе борьбы с влиянием свергнутого главы республика Сержа Саргсяна новые армянские власти через силовые структуры инициировали проверки компаний, принадлежащих России, а также завели уголовные дела против представителей элиты, связанных с российскими политическими и бизнес-кругами. Впрочем, и сам процесс смены власти в Армении проходил на фоне призывов местных СМИ и уличных ораторов сократить экономическую зависимость страны от России и даже ликвидировать 102-ю военную базу ВС РФ в Гюмри.

За последний год в отношениях Москвы и Еревана накопилось немало противоречий. В Кремле, например, не скрывали озабоченности по поводу задержания и допросов генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна , а затем — по вопросу согласования кандидатуры на пост преемника Хачатурова.

В то же время все попытки Пашиняна наладить отношения с представителями различных европейских государств и получить от них заверения в помощи наталкивались на суровую реальность. Заявления еврочиновников и лидеров государств ЕС так и оставались заявлениями, поскольку страны Евросоюза вряд ли могут стать сколь-либо значимыми экономическими партнёрами Еревана — в первую очередь из-за небольшого размера армянской экономики. А довольно размытый план реформ кабинета Пашиняна, который сопровождается привычными апелляциями к «улице», явно не способствует привлечению потенциальных инвесторов.

Сейчас армянский премьер-министр чётко обозначил: несмотря на недопонимание, вызванное сменой элит в Армении, Ереван не намерен портить отношения с Москвой, готов интегрироваться в российские внешнеполитические проекты. Однако насколько такая позиция Пашиняна будет твёрдой и независимой от различной конъюнктуры — большой вопрос. Премьер-министр Армении хорошо освоил тактику политического манёвра и, возможно, прибегнет к ней ещё не раз.