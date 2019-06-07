Зеленский назвал правильным своё решение о роспуске парламента

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за то, что они «своим плодотворным трудом» доказали, что его решение о роспуске парламента было правильным.

«Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным», — цитирует телеканал «112 Украина» Зеленского.

Он также рассказал о сомнениях после своего решение о роспуске Рады.