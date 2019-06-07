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ОБСЕ потребовала от России прозрачное расследование дела Голунова 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские власти должны обеспечить открытость и законность следствия в отношении задержанного в Москве корреспондента издания «Медуза», заявили в Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Там выразили беспокойство в связи с инцидентом.
Голунов известен расследованиями коррупции и преступности. Власти должны обеспечить прозрачность расследования в полном соответствии с верховенством закона, — сказано в заявлении.
Репортёр отдела расследований «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре журналиста и у него дома были найдены свёртки с наркотическим веществом, а также весы. Голунов свою вину отрицает и заявляет, что наркотики ему подбросили.
Многие коллеги и знакомые уверены в его невиновности. В разных городах России и за рубежом проходят акции солидарности. В Москве около полутора десятков участников одиночных пикетов были задержаны полицией, однако вскоре всех отпустили без составления протокола.
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В мире , Происшествия , Иван Голунов , Москва
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