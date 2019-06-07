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Косово захотело помириться с Сербией 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что государство надеется в 2019 году достичь соглашения с Сербией. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, процесс урегулирования взаимоотношений двух стран переживает на данный момент кризис.
"И это возможность достичь соглашения. Я верю, что его можно достичь уже в этом году", — отметил Тачи.
При этом глава Сербии Александр Вучич не был столь позитивно настроен, но подчеркнул, что двум государствам нужно "найти решение, ради которого обе стороны пойдут на уступки".
Ранее сообщалось, что Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания.
Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания ЕС. Тем самым страна, по его словам, "восстановит историческую справедливость".
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В мире , Александр Вучич , ЕС , Сербия
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