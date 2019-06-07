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Мэй покинула пост лидера Консервативной партии 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, об этом Мэй уведомила руководящий комитет партии.
Уточняется, что Мэй остается на посту премьера страны до тех пор, пока не изберут ее преемника. Ожидается, что во второй половине июля объявят имя нового главы правительства Британии.
Мэй объявила о предстоящей отставке в конце мая. На настоящий момент на должность главы государства претендуют 10 человек.
Ранее сообщалось, что за день до отставки Мэй выдвинула России ультиматум.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , Консервативная партия , Великобритания
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