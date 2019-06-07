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Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий по задержанию депутата в 2015 году.
В 2015 году экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин обнародовал видео, на котором Мосийчук якобы получает взятку. Это послужило поводом для задержания Мосийчука в стенах парламента. Верховный суд Украины в 2016 году признал незаконным снятие неприкосновенности с депутата Игоря Мосийчука. После Генпрокуратура отозвала представление об аресте народного депутата.
"Только что следственный судья Шевченковского районного суда Киева А. Н. Кипчарский обязал следователей Государственного бюро расследований открыть и расследовать уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко, премьер-министра (на время совершения преступления председателя Рады) Владимира Гройсмана, экс-генпрокурора Виктора Шокина, которые, вступив в предварительный сговор с рядом должностных лиц ГПУ, СБУ и управлением госохраны, совершили уголовное преступление", — написал Мосийчук.
По утверждению депутата, вышеупомянутые лица организовали его незаконный арест.
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Комментарии
В мире , Криминал , Украина , Петр Порошенко , Владимир Гройсман , Генпрокуратура РФ , СБУ , Киев
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