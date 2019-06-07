Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России

Президент Болгарии Румен Радев , выступая на пленарной сессии ПМЭФ, рассказал, что болгары благодарны России за освобождение от Османской империи, однако не упомянул об освобождении от фашистов.

Болгарский лидер напомнил, что дала Болгария России.

"Выдающийся гражданин Санкт-Петербурга профессор Дмитрий Лихачев называл мою родину государством духа, так как от Болгарии Россия получила свою письменность. С наших земель в Россию пришла и христианская вера, и древнеболгарский церковно-славянский язык", — сказал Радев.

"Через тысячелетие, в 1878 году, от России Болгария получила свою свободу, за которую отдали свою жизни тысячи русских солдат. Об этом мы, болгары, никогда не забываем", — подчеркнул он.

Осада и взятие русскими и румынскими войсками города Плевны в Болгарии стали центральной битвой Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Главным итогом войны стало получение Болгарией автономии в составе Османской империи.

Болгарский лидер не стал упоминать о том, что СССР освободил Болгарию от немецко-фашистской оккупации. Между тем он напомнил, что Советский Союз перестал существовать.

"Семьдесят лет назад Болгария была первой страной, извините, второй страной в мире, которая признала КНР и установила дипломатические отношения с ней. Так как первое государство, признавшее Китай, уже не существует, мы можем утверждать, что Болгария — первое государство, признавшее эту страну", — заметил Радев.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.