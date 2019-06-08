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Осужденную в США россиянку перевели в другую тюрьму 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: Maren Hennemuth globallookpress
Ранее Богдана Осипова была осуждена американским судом на семь лет лишения свободы за «похищение» собственных детей.
Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму в городе Ливенуорт, штат Канзас. Об этом сообщила РИА Новости учредитель общественной группы поддержки осужденной россиянки Татьяна Якушева.
По ее словам, следующий этап — переезд в другую тюрьму — ожидает россиянку «через 7-10 дней».
Шестого июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к 84 месяцам заключения. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне назвало несправедливым приговор россиянке и намерено добиваться его пересмотра.
Напомним, Осипову арестовали в штате Канзас после того, как она, опасаясь угрозы домашнего насилия со стороны американского супруга, вывезла своих детей в Россию. Бывший муж россиянки отправился в суд, где сумел добиться развода и предоставления ему опеки над детьми. Осипова вернулась, чтобы подать иск в семейный суд, но была задержана сотрудниками ФБР по обвинению в похищении людей и вымогательстве — так решение российского суда о выплате алиментов интерпретировали в США.
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В мире , ФБР , США
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