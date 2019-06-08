Осужденную в США россиянку перевели в другую тюрьму

Ранее Богдана Осипова была осуждена американским судом на семь лет лишения свободы за «похищение» собственных детей.

Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму в городе Ливенуорт, штат Канзас. Об этом сообщила РИА Новости учредитель общественной группы поддержки осужденной россиянки Татьяна Якушева.

По ее словам, следующий этап — переезд в другую тюрьму — ожидает россиянку «через 7-10 дней».

Шестого июня 2019 года Федеральный окружной суд города Уичито приговорил Осипову к 84 месяцам заключения. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне назвало несправедливым приговор россиянке и намерено добиваться его пересмотра.