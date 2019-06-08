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Плоды ультиматума: Мексика согласилась сократить поток мигрантов в США 

ТК «Звезда» + ещё 16 42 минуты назад
Фото: tvzvezda.ru
В ответ на соглашение, власти США приостановили свое решение о введение в отношении мексиканских товаров пятипроцентных пошлин.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам.
В этой связи официальный Вашингтон приостанавливает свое решение о введении с понедельника пошлин на мексиканские товары.
«Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты Америки достигли подписанного соглашения с Мексикой. Тарифы, которые должны быть введены США в понедельник против Мексики, настоящим приостанавливаются на неопределенный срок. Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры», — написал президент США на своей странице в Twitter.
Под решительными мерами, на которые согласились мексиканские власти, Трамп подразумевает значительное сокращение числа незаконных мигрантов, ежедневно сотнями пересекающих южную границу Штатов.
Сотрудники пограничной службы США встретили в мае более 144 тысяч иммигрантов без документов на юго-западной границе, что является рекордом за последние 13 лет.
Более 132 тысяч из них были остановлены при незаконном пересечении границы.
В конце мая глава Белого дома объявил о намерении обложить мексиканские товары пошлинами в 5% и ежемесячно увеличивать их размер, пока они не достигнут 25%.
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