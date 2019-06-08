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В Раде прокомментировали ситуацию с «плагиатом в речи Зеленского» 

RT на русском + ещё 4 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал ситуацию с плагиатом в речи президента Украины Владимира Зеленского.
Как он отметил на своей странице в Facebook, ответственных за произошедшее в МИД Украины можно понять, учитывая тот факт, что риторика Зеленского не сильно отличается от того, что говорил экс-президент Украины Пётр Порошенко.
«В администрации президента такие нервы по поводу плагиата в речи Зеленского просто потому, что он сводит на нет великую победу на выборах. Они въехали во власть на белом коне, а всем рулят агенты Порошенко, так это выглядит. Но клерков из МИДа можно понять: повестка дня ведь не поменялась», — указал он.
По его словам, Зеленский всё также «продолжает скакать в НАТО и ЕС, просит усилить давление на Россию».
«Так зачем менять надёжные, проверенные тезисы? Раньше шли на ура, гарантированно вызывая тошноту и зевоту у европейских слушателей. Узнаваемый бренд Украины, так сказать», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь экс-главы Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский в ходе своего выступления в Брюсселе «украл абзац» из речи бывшего украинского президента.
Позднее в администрации Зеленского заявили, что виновными в произошедшем являются сотрудники МИД Украины.
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В мире , Святослав Цеголко , Евгений Мураев , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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