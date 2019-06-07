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Испания «похоронила» тему высказываний о «российской угрозе» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 28 минут назад
Фото: Reuters
И.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что тема его высказываний о «российской угрозе» урегулирована, сообщают информационные агентства.
Боррель заявил, что тема «похоронена» и «не имела никакой важности». По его словам, стороны «провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.
И.о. главы МИД Испании отнес инцидент к числу вопросов, «которые не имеют важных последствий».
Он пояснил, что говорил не об Испании, а обо всей Европе.
Напомним, МИД России вызвал испанского посла из-за высказываний Борреля об угрозе ЕС со стороны России, которую и.о. министра назвал «старым врагом». Боррель заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.
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В мире , Европа , Жозеп Боррель , МИД , ЕС , РИА Новости , Испания
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