Испания «похоронила» тему высказываний о «российской угрозе»

Боррель заявил, что тема «похоронена» и «не имела никакой важности». По его словам, стороны «провели теплые встречи как в Москве, так и в Мадриде», передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

И.о. главы МИД Испании отнес инцидент к числу вопросов, «которые не имеют важных последствий».

Он пояснил, что говорил не об Испании, а обо всей Европе.