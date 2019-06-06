В «предательстве» Зеленского нашли российский след

При этом Сайдик подчеркнул, что это предложение было поддержано российской стороной.

«На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Также представитель ОБСЕ отметил, что со стороны Кучмы поступила инициатива не только об отмене блокады, но о комплексном решении проблемы, которое должно происходить в рамках правового поля Украины.

Ранее Сайдик утверждал, что предложение о снятии блокады на прошедшей 5 июня встрече ТКГ поступило именно от Кучмы, которого незадолго до этого назначил на должность представителя Киева Зеленский, после чего его поддержали представители ЛНР и ДНР.

Сайдик говорил, что предложение будет рассмотрено на следующем заседании группы и в случае одобрения станет «большим прорывом». Представители республик, в свою очередь, отмечали, что на прошедшей встрече был «определенный прогресс».