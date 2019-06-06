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В «предательстве» Зеленского нашли российский след 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что предложение об отмене экономической блокады в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поступило от представителей самих республик, а не экс-президента Украины Леонида Кучмы. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Ранее прежний глава государства Петр Порошенко счел подобное решение «предательством национальных интересов» и потребовал от президента Владимира Зеленского объяснений.
При этом Сайдик подчеркнул, что это предложение было поддержано российской стороной.
«На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.
Также представитель ОБСЕ отметил, что со стороны Кучмы поступила инициатива не только об отмене блокады, но о комплексном решении проблемы, которое должно происходить в рамках правового поля Украины.
Ранее Сайдик утверждал, что предложение о снятии блокады на прошедшей 5 июня встрече ТКГ поступило именно от Кучмы, которого незадолго до этого назначил на должность представителя Киева Зеленский, после чего его поддержали представители ЛНР и ДНР.
Сайдик говорил, что предложение будет рассмотрено на следующем заседании группы и в случае одобрения станет «большим прорывом». Представители республик, в свою очередь, отмечали, что на прошедшей встрече был «определенный прогресс».
Однако на Украине это предложение не встретило понимания. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал его «криминалом», заявив, что оно нарушает закон о запрете на финансирование террористов.
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В мире , Украина , Леонид Кучма , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , Lenta.ru , Интерфакс
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