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Российского шпиона нашли во Франции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Thibault Camus / AP
Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали. Об этом пишет Le Monde.
По информации издания, речь идет о Сергее Желтикове, который занимал консульские посты. Утверждается, что мужчина в 2016 году значился вице-консулом в Марселе. Его якобы раскрыли сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка, DGSI), однако в МИД Франции об этом ничего не знали. В октябре 2016-го он покинул страну.
Газета также пишет, что Желтиков работал в Швейцарии. Сообщается, что он обвиняется судами этой страны в том, что входил в состав мобильного подразделения Главного управления Генерального штаба ВС России (более известно под названием ГРУ) вместе с Евгением Серебряковым и Алексеем Моренцом. Последних осенью 2018-го Нидерланды обвинили в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Le Monde отмечает, что швейцарские спецслужбы по наводке французских коллег фактически с конца 2016 года знали, что россиянин работает на ГРУ, однако особо внимания этим данным не уделяли. Лишь в 2018-м его раскрыли как шпиона: после ареста в Нидерландах россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии. При этом когда ему решили отказать в предоставлении дипломатического иммунитета ради судебного разбирательства, он уже вернулся в Москву.
В материале также отмечается, что несмотря на информационную тишину, охота на шпионов из России в Европе в самом разгаре.
В марте Министерство иностранных дел Швеции потребовало, чтобы страну покинул российский дипломат, которого подозревают в связях с задержанным ранее предполагаемым шпионом. Человека, подозреваемого в шпионаже в пользу России, задержали 26 февраля в центре Стокгольма.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Евгений Серебряков , Генштаб , МИД , ОЗХО , ГРУ , Le Monde , Марсель , Франция , Швейцария
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