Запрет «стрелять в ответ»: Кучма объяснил свое заявление в Минске

На брифинге в администрации президента Кучма заявил, что украинские военные должны отвечать на огонь только в том случае, если он ведется с территории, где нет населенных пунктов.

«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, если видим, что это из детского сада, мы можем давать ответ?» — приводит «Лента.ру» слова Кучмы.

Он также сказал, что военные должны убедиться, что это не провокационные обстрелы.

На встрече трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе. Его предложение вызвало негативную реакцию на Украине.