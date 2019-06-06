Представитель Киева в трехсторонней контактной группе и бывший президент Украины Леонид Кучма объяснил высказанное им в Минске предложение о запрете «стрелять в ответ».
На брифинге в администрации президента Кучма заявил, что украинские военные должны отвечать на огонь только в том случае, если он ведется с территории, где нет населенных пунктов.
«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, если видим, что это из детского сада, мы можем давать ответ?» — приводит «Лента.ру» слова Кучмы.
Он также сказал, что военные должны убедиться, что это не провокационные обстрелы.
На встрече трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе. Его предложение вызвало негативную реакцию на Украине.
В частности, спикер Верховной рады и ряд депутатов назвали его «началом капитуляции» Киева и призвали не допустить такого развития событий.