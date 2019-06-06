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Кучма объяснил идею не отвечать на обстрел в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Украинские военные во время режима тишины в Донбассе не должны отвечать на провокационные обстрелы с гражданских объектов. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кучма, возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе в Минске. Его слова приводит «Украинская правда».
«Когда заезжает какая-нибудь установка или в детский сад, или в дом, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, если видим, что это из детского сада, мы можем давать ответ?» — сказал Кучма на брифинге в Администрации президента.
Он добавил, что отвечать на огонь надо в том случае, если боевые действия идут на территории, где нет населенных пунктов. Кроме того, по словам Кучмы, необходимо убедиться, что это не провокационные обстрелы.
Ранее 6 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал запрет на ответный огонь по противнику путем к капитуляции Киева. Он добавил, что не допустит такого развития событий.
Идею Кучмы раскритиковал и бывший глава государства Петр Порошенко. По его мнению, это то же самое, что поставить украинских солдат к стенке и открыть по ним огонь.
Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялось 5 июня. Представитель украинской делегации Кучма предложил прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Кроме того, по итогам встречи стороны договорились о разведении сил и средств в станице Луганской 10 июня и подписании соглашения о прекращении огня 19 июня. На встрече также обсуждались гуманитарные и экономические проблемы, в частности, снятие блокады с Донбасса.
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В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Андрей Парубий , Администрация Президента РФ , Верховная Рада , Украинская правда , Киев , Минск
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