Украинский премьер закатал рукава и померился процентами с Зеленским

В сети появился первый предвыборный ролик партии «Украинская стратегия», которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман . 30-секундное видео опубликовано в Facebook.

Ролик начинается с крупного плана рук Гройсмана, поправляющего манжеты на рубашке. После в нем демонстрируются гуляющие по улицам украинцы — влюбленная пара, инженер, пенсионерка, военный, бизнесмены. Закадровый голос говорит:

«Нас не 73 процентов — молодых, прогрессивных и смелых. Нас не 25 процентов — опытных и тех, кто готов к решительным действиям. Мы все нужны друг другу. Нас 100 процентов — тех, кто хочет, чтобы Украина была успешной».

После этих слов Гройсман снимает с себя галстук, закатывает рукава, смотрит в камеру и заявляет:

«Я знаю, как это сделать».

Цифры, которые упоминаются в ролик, отсылают к результатам второго тура прошедших 21 апреля президентских выборов на Украине. Владимир Зеленский тогда получил 73,23 процента, а Петр Порошенко — 24,46 процента.