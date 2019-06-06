Юнкер захотел больше женщин в ЕК

Также Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в исполнительной коллегии ЕС

Он добавил, что, когда он сформировал ЕК, то в списке кандидатур была всего одна женщина. Однако за время его пребывания на посту главы ЕК ему удалось увеличить это число до девяти из 28 постов, отметил политик.

По его словам, это цифра всего равно является смешной, поскольку 60% выпускников университетов — женщины.

"Я бы никогда не исключал, что женщина может возглавить ЕК", — заключил Юнкер.