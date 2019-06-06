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Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock / REX
Twitter-аккаунт британской монаршей семьи удивил пользователей сети, показав канцлера Германии Ангелу Меркель как представителя одной из стран-членов антигитлеровской коалиции. Соответствующее сообщение позднее было удалено, передает RT.
В посте говорилось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила британскую королеву Елизавету II политиками, которые представляют союзнические нации, принимавшие участие в «дне Д» — высадке войск в Нормандии. К нему было приложено видео, на котором монарх пожимает руку в том числе и Меркель.
Пользователи Twitter в комментариях заметили, что Германия хоть и принимала участие в событиях, но все-таки воевала на другой стороне. Некоторые при этом посчитали, что Меркель как представителю Германии пожимать руку стоило в последнюю очередь.
В настоящее время вызвавшая недоумение запись удалена. На странице при этом есть другое сообщение. В нем говорится о встрече королевы с представителями союзных наций, а на прикрепленных фотографиях Меркель не видна.
Лидеры европейских стран собрались в британском Портсмуте, чтобы отметить 75 лет со дня высадки в Нормандии.
5 июня Тереза Мэй по ошибке опубликовала в Twitter пост с неправильной датой начала этой операции.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв второй фронт против Третьего рейха.
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Комментарии
В мире , Европа , Елизавета II , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Германия , Великобритания
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