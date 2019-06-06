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«Порошенко за решетку»: националисты собрались у особняка экс-президента Украины 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Reuters
Националисты закидали файерами особняк экс-президента Украины Петра Порошенко под Киевом.
У особняка Порошенко в поселке Козин собрались около 60 человек. Они выкрикивали националистические лозунги и скандировали: «Порошенко за решетку!». Присутствующие также поднимали флаги запрещенной в России организации «Правый сектор».
Участники акции потребовали немедленного расследования хищений в «Укроборонпроме» и пригрозили бессрочными протестами.
«За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз. Об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко», — приводят «Известия» слова координатора организации «Общественный контроль — честная страна» Владислава Литвинчука.
В конце февраля на портале bihus.info было опубликовано расследование о коррупционных схемах «Укроборонпрома». По информации журналистов, в них участвовали первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский и его сын Игорь.
Комментарии3
В мире , Украина , Олег Гладковский , Петр Порошенко , Укроборонпром , Правый сектор , газета "Известия" , Киев
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