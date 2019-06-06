Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Порошенко указал, что режим прекращения огня на юго-востоке страны вводился 19 раз, однако ни разу солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были лишены права на самозащиту в случае атаки со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел», — сказал он.
Порошенко считает, что запрет на ответный огонь можно вводить только после того, как ООН пришлет миротворческий контингент в Донбасс.
«Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории (Киев считает, что ДНР и ЛНР захвачены Россией — прим. «Ленты.ру») будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования», — пояснил он.
Политик добавил, что Киев с 2015 года просил о вводе миротворческого контингента.
Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась 5 июня. Предложения нынешних властей Украины представил второй президент страны Леонид Кучма, которого Зеленский вернул в переговорный процесс незадолго до мероприятия. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что все предложения будут рассмотрены на следующем заседании группы.
Помимо запрета на ответный огонь, Киев предлагает снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Порошенко уже назвал эту идею предательством национальных интересов, а генпрокурор Юрий Луценко посчитал, что деблокада равносильна финансированию терроризма (согласно закону о реинтеграции Донбасса, ЛНР и ДНР не являются террористическими группировками — прим. «Ленты.ру»).
Последние новости
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Зеленский попросил у США новое оружие Для Путина произведут 76 Су-57
Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ОБСЕ , ООН , Lenta.ru , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал держать на контроле «огненного змея»3
Начало капитуляции? В Раде высказались о Донбассе14
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США130
Назван простой способ возвращения Крыма Украине462
Экстренно сел: что случилось с Airbus в Домодедово3
Видео
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
03:52
Алибасов составил новое завещание
Шоу-бизнес
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
03:37
Федосееву-Шукшину не пускают к Алибасову
Шоу-бизнес
00:24
В метро заметили балалаечников
Новости Москвы
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
04:55
Конец блокаде? Для Донбасса придумали план
Украина Статьи
01:04
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Политика
00:30
Робкий десантник испугался прыгать с парашютом
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение