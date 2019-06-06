Зеленский не нашел оснований в петиции за собственную отставку

Президент Украины Владимир Зеленский не нашел оснований в петиции за его собственную отставку, которая набрала необходимые по закону для рассмотрения 25 тыс. голосов.

"Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование, — написал он в своем ответе. — Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост.

Это — отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерть. По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу". Зеленский также отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, проголосовавших за него во втором туре выборов.

Вместо этого украинский президент предложил инициаторам петиции за его отставку потребовать у депутатов Верховной рады скорейшего голосования за инициированный им проект закона об импичменте президента.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное — реальным способом", — заключил Зеленский.

Сразу же после вступления нового президента в должность на его сайте были зарегистрирована петиция о его отставке. Ее инициаторы обвиняли Зеленского в отсутствии конкретного плана развития страны.