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Зеленский не нашел оснований в петиции за собственную отставку 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский не нашел оснований в петиции за его собственную отставку, которая набрала необходимые по закону для рассмотрения 25 тыс. голосов.
"Согласно действующему законодательству должен ответить на ваше обращение и требование, — написал он в своем ответе. — Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост.
Это — отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещения с поста в порядке импичмента и смерть. По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу". Зеленский также отметил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, проголосовавших за него во втором туре выборов.
Вместо этого украинский президент предложил инициаторам петиции за его отставку потребовать у депутатов Верховной рады скорейшего голосования за инициированный им проект закона об импичменте президента.
"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное — реальным способом", — заключил Зеленский.
Сразу же после вступления нового президента в должность на его сайте были зарегистрирована петиция о его отставке. Ее инициаторы обвиняли Зеленского в отсутствии конкретного плана развития страны.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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