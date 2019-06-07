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Зеленский назвал способ отправить его в отставку 

Lenta.ru + ещё 19 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для своей отставки. Ответ на петицию с соответствующим требованием появился на сайте официального представительства главы государства.
Он подчеркнул, что, согласно 108 статье Конституции Украины, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмента и смерти.
«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», — заявил Зеленский.
По словам главы государства, единственный способ, благодаря которому он сможет официально покинуть свой пост, — требовать у депутатов скорейшего голосования за законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».
Зеленский подчеркнул, что с помощью этого закона он начинает борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков. Кроме того, он позволит законно и реально добиваться его отставки.
Петиция с требованием отправить Зеленского в отставку была зарегистрирована 22 мая. За сутки ее подписали более 25 тысяч человек, что обязывает главу государства рассмотреть обращение. В настоящий момент число подписантов превысило 60 тысяч человек.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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