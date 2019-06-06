Зеленскому пригрозили саботажем в армии

По словам депутата, предложение Зеленского дать приказ «не открывать ответный огонь» нарушает конституцию страны и устав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что там прописана обязанность военных обороняться при защите родины и не подчиняться преступным приказам.

«Поэтому я обращаюсь к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться», — призвал Ярош.

Предложение о запрете для украинской армии открывать ответный огонь было озвучено 5 июня на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта вторым президентом Украины Леонидом Кучмой , которого незадолго до этого назначил на должность представителя Киева Зеленский.

По словам экс-президента, такие предложения должны быть разработаны до 19 июня, и приняты в этот день на следующем заседании контактной группы. Необходимость такого приказа он объяснял тем, что «потом у нас же не находилось виноватых».

«Одни туда показывали, другие — в противоположную сторону, что те начали, а мы — в ответ…», — пояснял на брифинге Кучма.