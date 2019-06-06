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Африканский союз отстранил Судан 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Африканский союз временно отстранил Судан от возможности предпринимать какие-либо действия в рамках организации. Об этом сообщает Reuters.
Решение принял Совет мира и безопасности союза в четверг, 6 июня, его огласили после встречи стран-членов в эфиопской столице Аддис-Абебе. Оно будет действовать до формирования в Судане гражданского правительства. Отмечается, что решение связано с ростом насилия в стране.
Ранее 6 июня дипломатический источник агентства сообщил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али намерен выступить посредником в переговорах между взявшими власть в свои руки суданскими военными и оппозицией. Отмечалось, что глава правительства 7 июня прибудет в столицу Судана Хартум. В ходе однодневного визита он намерен встретиться с представителями обеих сторон.
Военные, полиция и военизированные организации 2 июня начали силовой разгон сидячей палаточной демонстрации у здания министерства обороны страны. Сначала силовики использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты, затем открыли огонь по демонстрантам, которые кидали в них камни, строили баррикады и жгли автомобильные покрышки.
По последним официальным данным, с тех пор погиб 61 человек. В то же время связанные с оппозицией врачи говорят о 108 жертвах, отмечает Reuters.
К вспышкам насилия привели протесты, не прекратившиеся после смены власти в стране в апреле. Их участники требуют от сместившей президента Омара аль-Башира армии передать власть в руки гражданским лицам на время трехлетнего транзитного периода.
Армия Судана 11 апреля совершила в стране переворот после четырехмесячных протестов населения. Демонстранты в Судане требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Протестующие обращались к военным с просьбой сместить аль-Башира.
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В мире , Африка , Ахмед Али , Омар аль-Башир , Министерство обороны , Reuters , Аддис-Абеба , Судан , Эфиопия
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