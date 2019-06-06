СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

Около 100 активистов возле дома бывшего президента в селе Козин скандируют: "Порошенко — за решетку!" и настаивают на привлечении к ответственности самого экс-президента и его соратников Гладковских, причастных к скандалу вокруг коррупции в госконцерне "Укроборонпром" . Протестующие зажгли файеры и шины, у них в руках — флаги Украины и националистических организаций. Пикетчики возле центральных ворот на въезде в усадьбу Порошенко поставили колонки, из которых звучат украинские патриотические песни.

Как заявил в ходе акции координатор организации "Гражданский контроль — честная страна" Владислав Литвинчук, протестующие грозят сделать акцию бессрочной, если власть будет медлить с расследованием возможного участия Порошенко в скандале с хищениями в "Укроборонпроме".

"Будем здесь и днем, и ночью", — добавил Литвинчук.

По его словам, за время президентства Порошенко увеличил свое состояние в 18 раз.

"После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли кто он такой", — сказал Литвинчук.

Он подчеркнул, что главное требование протестующих в том, чтобы Генеральная прокуратура МВД расследовали дело по Порошенко.

"На него уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении", — сказал он.

По данным активистов, подобную акцию они намерены провести и у дома Гладковских. Концерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что, в частности, стоило значительного падения рейтинга Порошенко перед выборами главы государства.