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Лондон ответил на слова Путина о преемнике Мэй 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 40 минут назад
Фото: Reuters
Отношения Великобритании с Россией могут измениться только после того, как Москва изменит свое поведение, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о ее преемнике.
«Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании, однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — передает слова пресс-секретаря Мэй Reuters.
Ранее Путин отказался отвечать на вопрос о том, кого он хотел бы видеть на посту премьера Великобритании, однако заметил, что ему хотелось бы, чтобы новый председатель правительства Великобритании не раздувал искусственно антироссийские настроения.
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В мире , Европа , Политика , Тереза Мэй , Владимир Путин , Reuters , Москва , Великобритания
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