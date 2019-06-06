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Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Степана Полторака.
За такое решение проголосовали 67 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение главы МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. При этом Климкин, Полторак и Грицак также сами написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Рада.
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В мире , Украина , Василий Грицак , Степан Полторак , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МИД , Верховная Рада
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