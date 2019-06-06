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Шарий основал партию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: /vz.ru
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий объявил о том, что зарегистрировал политическую партию; в своем видеооблоге он продемонстрировал соответствующие документы.
«Для нас нет ничего невозможного. Мои дорогие друзья, я бы хотел вас поздравить, потому что мы теперь — политическая партия. Политическая партия с неофициальным названием «Европейский блок Анатолия Шария», оно мне очень нравится, я знаю, что и многим из вас нравится. С официальным названием очень коротким, простым, запоминающимся и понятным — политическая партия «Партия Шария». Кому нравится, называйте ППШ, тоже наводит на определенного рода размышления и четко подсказывает, что будет дальше», — сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.
«Когда рассказывают, что нельзя снять Порошенко, когда рассказывают, что невозможно заработать миллион, что нельзя избавиться от алкогольной зависимости, не верьте, никогда не верьте. Если очень сильно хочешь, то получится. Если очень сильно хочешь, то ты всегда добьешься своего. Пока что мы своего добивались. Политическая партия Анатолия Шария идет на выборы», — добавил он.
О планах создать собственную политическую партию Шарий сообщал в начале июня. Тогда же он говорил, что намерен участвовал в выборах в Верховную раду.
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В мире , Украина , Анатолий Шарий , Верховная Рада
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