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Трампа дождались в Нормандии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский лидер Дональд Трамп прибыл в северную Францию для того, чтобы поучаствовать во втором дне памятных церемоний, которые приурочены к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, Трамп вместе с другими мировыми лидерами поприветствовал всех собравшихся, в том числе ветеранов.
Планируется, что Трамп также выступит с речью.
Ранее сообщалось, что Россия приняла приглашение Нормандии.
Также до этого стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет отмечать юбилей высадки в Нормандии.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Нормандия
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