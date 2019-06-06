Уволенного Зеленским высокопоставленного силовика лишили жилья

Решение об аресте квартиры принял Печерский районный суд украинской столицы. Как отмечает Портнов, это произошло по поданному им иску «в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии».

По его словам, арестованная квартира была получена бывшим сотрудником СБУ за выполнение «грязных задач», поставленных руководством ведомства и страны. Самого Кононенко Портнов называет ближайшим соратником Порошенко.

Бывший советник Януковича считает, что суд, вынося решение, преследует две цели: во-первых, вернуть государству украденное, а во-вторых, «еще раз передать сигнал приспешникам Порошенко — скоро все выложите из карманов и положите туда, откуда взяли».

По заявлению Портнова Государственное бюро расследований (ГБР) также начало пять расследований в отношении Порошенко. Экс-главу государства обвиняют в госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти и незаконной приватизации телеканала «Прямой».

В то же время сам Порошенко, комментируя расследования, заявил, что у него нет страха перед уголовным преследованием, поскольку решения, в принятии которых его пытаются обвинить, привели к тому, что украинская армия «освободила две трети Донбасса».