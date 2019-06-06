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Рада приняла закон о подготовке импичмента президента 

Говорит Москва + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
В документе прописаны полномочия временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией отстранения главы государства от должности.
Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент. В случае подписания документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.
На данный момент единственная правовая норма, которая определяет в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий — статья 89 Конституции Украины. Однако границы и объёмы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни регламентом Рады не определены.
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