Рада приняла закон о подготовке импичмента президента

В документе прописаны полномочия временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией отстранения главы государства от должности.

Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент. В случае подписания документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

На данный момент единственная правовая норма, которая определяет в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий — статья 89 Конституции Украины. Однако границы и объёмы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни регламентом Рады не определены.