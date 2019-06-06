Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео

Бывшего главу Франции Николя Саркози засняли на видео в Михайловском парке в Петербурге , когда он совершал пробежку в компании двоих охранников. Ролик вечером 5 июня выложил у себя на странице пользователь Facebook.

В ответ на приветствие бывший французский президент поднял руку и кивнул, не останавливаясь. Он прибыл в город, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. В ноябре 2018 года он приезжал на прием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В марте 2018 года Саркози был взят под стражу по делу о незаконном финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году, но через день после задержания политика отпустили. При этом не уточнялось, были ли сняты с него подозрения.

В августе 2017-го сообщалось, что французская прокуратура заподозрила Саркози в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.