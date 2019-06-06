Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они держат его в тонусе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что постоянно держат его в тонусе.
День журналиста на Украине ежегодно отмечается 6 июня, в день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (6 июня 1992 года).
"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо", — написал Зеленский на странице в Facebook.
Также украинский глава государства попросил работников СМИ никому "не давать спуску". "Продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому — ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. За вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста", — добавил президент.
Последние новости
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов Прогноз из США: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
В мире , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу418
Назарбаев объяснил свою отставку
Стало известно о завещании Алибасова49
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
Видео
00:42
В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом
Происшествия Криминал
05:10
Раскрыты подробности переговоров по Донбассу
В мире Конфликты
03:41
«Арестован»: Продолжение истории с убийством спецназовца
Криминал
00:46
Самолет приземлился на крышу дома
Происшествия
03:36
Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу
В мире Украина
01:04
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy
Оружие Армия
08:39
Россиянам ужесточат контроль в поездках за рубеж
Общество
00:30
«Благородные» и «дворняги»: Собчак разделила общество
Шоу-бизнес Другое
02:16
Пока вы не уснули: Союзник России взбунтовался
В мире
00:19
«Градобой»: В Крыму выпали огромные градины
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение