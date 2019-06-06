Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они держат его в тонусе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг поздравил журналистов с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что постоянно держат его в тонусе.

День журналиста на Украине ежегодно отмечается 6 июня, в день принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (6 июня 1992 года).

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо", — написал Зеленский на странице в Facebook.

Также украинский глава государства попросил работников СМИ никому "не давать спуску". "Продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому — ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. За вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста", — добавил президент.