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Пелоси готовит Трампу тюрьму вместо импичмента 

News.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси на встрече с главой судебного комитета Джерри Надлером заявила, что не хочет импичмента для президента США Дональда Трампа. Она отметила, что намерена отправить политика за решётку в том случае, если он проиграет следующие президентские выборы.
По словам Пелоси, подобное станет прецедентом, так как ни один президент США в новейшей истории не был подвергнут уголовному преследованию. На призывы своих коллег по Демократической партии к импичменту она ответила, что с политической точки зрения такое решение будет плохим, так как процедура может не закончиться незамедлительным снятием Трампа c должности, передаёт «Газета.ru».
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны чётко определяет условия, при которых глава государства должен покинуть свой пост. Он отметил, что оснований для его отставки нет.
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Комментарии
В мире , США , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Газета.Ru
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