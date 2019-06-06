Правительство Дании подало в отставку

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен подал королеве Маргрете II прошение принять отставку действующего правительства: партии правоцентристской коалиции во главе с Либеральной партией (Венстре), которую возглавляет Расмуссен, потерпели поражение на выборах в Фолькетинг (парламент королевства), сообщает Датское радио.

По итогам голосования более 52% голосов избирателей получили партии левоцентристского «красного» блока, который возглавляет лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен, передает ТАСС.

Именно Фредериксен является главным претендентом на должность главы правительства.

В течение дня кандидатура будущего премьера должна быть подтверждена в ходе встречи королевы с представителями парламентских партий.

Также в ближайшее время союзникам по «красному» альянсу — Социал-демократической партии, Радикальной Венстре, Социалистической народной партии, Единому списку — «Красно-зеленому» альянсу, «Альтернативе» — нужно будет сформировать правящую коалицию, а также выработать единую политическую платформу, согласовав позиции по ключевым вопросам внутренней политики.

Эксперты считают, что процесс формирования кабинета может занять несколько недель, так как у партий «красного» альянса различные взгляды на иммиграционную политику.

Социал-демократы выступают за более ограничительную позицию в отношении миграции, что очень близко позиции правых сил, а большинство других партий блока не согласны с этим.

Уже после выборов Фредериксен заявила, что хочет сформировать чисто социал-демократическое правительство, однако не исключает сотрудничества с другими партиями, в том числе правоцентристского блока.

Напомним, премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял о «политическом измерении» «Северного потока — 2».

Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока — 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.