Петиция об отставке главы МВД Украины набрала необходимое число голосов

Петицию "О немедленном отстранении от выполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Авакова" на сайте президента зарегистрировал гражданин Украины Роман Василенко 2 июня.

За три дня ее подписали более 25 тысяч человек.

Для того чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев. Согласно закону "О кабинете министров Украины", увольнение министров не относится к полномочиям президента. Представление об отставке министра подает в Верховную раду премьер. После парламент голосует за или против отставки.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник ребенок умер в больнице. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.