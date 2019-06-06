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Боевики обстреляли сирийскую Латакию 

ТК «Звезда» + ещё 6 6 июня 2019
Фото: РИА Новости
За сутки террористы девять раз нанесли удары по населенным пунктам провинции.
Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, девять раз нанесли удары по мирным городам сирийской провинции Латакия. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге.
«В течение суток в Идлибской зоне деэскалации боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Эль-Арейм, Сафсафа, Икко, Кинсибба, Нахшебба и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия», — сказал он.
Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.
Общая численность группировки террористов здесь исчисляется 50 тысячами человек.
Ранее боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли школьный автобус в Сирии. В результате обстрела погибли двое детей.
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