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Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом 

РИА Новости + ещё 10 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность в том, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве с Китаем.
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом.
"Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля…Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован", — сказал китайский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Комментарии2
В мире , США , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Минфин , РИА Новости , Китай
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