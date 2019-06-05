«Большой прорыв». Кучма сделал предложение по Донбассу

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Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Кучма внес предложение по перемирию в Донбассе
«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО (так называют ЛНР и ДНР на Украине и на Западе — прим. ВЗГЛЯД). Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — приводит слова Сайдика «Страна».
Он отметил, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».
Переговоры о снятии блокад подтвердил и представитель России Борис Грызлов, который сообщил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.
Кучма отметил, что «впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле».
Ранее в ДНР заявили, что именно республика предложила взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, также предложено согласовать порядок управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности.
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В мире , Видео , Украина , Киев , Минск
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