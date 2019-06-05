«Большой прорыв». Кучма сделал предложение по Донбассу

Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду

На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО (так называют ЛНР и ДНР на Украине и на Западе — прим. ВЗГЛЯД). Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз», — приводит слова Сайдика «Страна».

Он отметил, что снятие блокады могло бы стать «большим прорывом».

Переговоры о снятии блокад подтвердил и представитель России Борис Грызлов, который сообщил, что экономической подгруппе поручили проработку плана.

Кучма отметил, что «впервые все заседания рабочих групп прошли в таком конструктивном русле».

Ранее в ДНР заявили, что именно республика предложила взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, также предложено согласовать порядок управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности.