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Трамп считает, что Brexit будет позитивным событием для Ирландии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что выход Великобритании из Евросоюза будет позитивным событием для Ирландии. Такое мнение глава Белого дома высказал в среду в ходе краткой пресс-конференции в аэропорту Шаннон, предварявшей его переговоры с главой ирландского правительства Лео Варадкаром.
"В ходе переговоров мы обсудим широкий круг тем. Наверняка вы спросите меня о Brexit, — обратился Трамп к премьер-министру Ирландии. — Думаю, Brexit будет позитивным событием для Ирландии. Проблема ирландской границы серьезна, но многие умы работают над ее разрешением".
"Этот вопрос будет урегулирован наилучшим образом", — выразил уверенность президент США.
Ранее в среду вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, сопровождающий Варадкара на переговорах с президентом США, заявил, что Ирландия не разделяет мнение Трампа о Brexit.
"Президент Трамп постоянно поощряет Великобританию на разрыв с ЕС. Мы не разделяем его мнение по поводу Brexit и считаем это решение (британцев о выходе из ЕС — прим. ТАСС) ошибочным", — сказал Коувени.
Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве президента США. После переговоров в Шанноне он отправится в прибрежный городок Дунбег (графство Клэр), где принадлежащий семье Трампа гостиничный комплекс Trump International Golf Links and Hotel ("Трамп интернэшнал голф линкс энд хотел") на два дня станет его резиденцией. 6 июня Трамп примет участие в торжественных мероприятиях во Франции в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, после чего снова заедет в "свою ирландскую гостиницу". До возвращения в США американский президент планирует сыграть партию в гольф в Дунбеге.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Ирландия , США , Великобритания , Шаннон
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