Трамп считает, что Brexit будет позитивным событием для Ирландии

"В ходе переговоров мы обсудим широкий круг тем. Наверняка вы спросите меня о Brexit, — обратился Трамп к премьер-министру Ирландии. — Думаю, Brexit будет позитивным событием для Ирландии. Проблема ирландской границы серьезна, но многие умы работают над ее разрешением".

"Этот вопрос будет урегулирован наилучшим образом", — выразил уверенность президент США.

Ранее в среду вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, сопровождающий Варадкара на переговорах с президентом США, заявил, что Ирландия не разделяет мнение Трампа о Brexit.

"Президент Трамп постоянно поощряет Великобританию на разрыв с ЕС. Мы не разделяем его мнение по поводу Brexit и считаем это решение (британцев о выходе из ЕС — прим. ТАСС) ошибочным", — сказал Коувени.

Трамп прибыл в Ирландию со своим первым официальным визитом в качестве президента США. После переговоров в Шанноне он отправится в прибрежный городок Дунбег (графство Клэр), где принадлежащий семье Трампа гостиничный комплекс Trump International Golf Links and Hotel ("Трамп интернэшнал голф линкс энд хотел") на два дня станет его резиденцией. 6 июня Трамп примет участие в торжественных мероприятиях во Франции в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, после чего снова заедет в "свою ирландскую гостиницу". До возвращения в США американский президент планирует сыграть партию в гольф в Дунбеге.