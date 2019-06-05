Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты, сообщила в среду пресс-служба политформирования.
Ранее окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа". По информации пресс-службы партии, более 3,5 тысячи человек зарегистрировались на сайте партии "Слуга народа", чтобы стать депутатом от политсилы в мажоритарных округах.
"В субботу, 8 июня, в 12.00 (совпадает с мск), начнется съезд политической партии "Слуга народа". На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуги народа" в общемандатном и одномандатном округах", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, съезд пройдет в Национальном ботаническом саду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.