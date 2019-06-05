В Киеве 8 июня пройдет съезд партии Зеленского «Слуга народа»

Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" пройдет в субботу в Киеве , на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты, сообщила в среду пресс-служба политформирования.

Ранее окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа". По информации пресс-службы партии, более 3,5 тысячи человек зарегистрировались на сайте партии "Слуга народа", чтобы стать депутатом от политсилы в мажоритарных округах.

"В субботу, 8 июня, в 12.00 (совпадает с мск), начнется съезд политической партии "Слуга народа". На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуги народа" в общемандатном и одномандатном округах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, съезд пройдет в Национальном ботаническом саду.