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В Киеве 8 июня пройдет съезд партии Зеленского «Слуга народа» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты, сообщила в среду пресс-служба политформирования.
Ранее окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа". По информации пресс-службы партии, более 3,5 тысячи человек зарегистрировались на сайте партии "Слуга народа", чтобы стать депутатом от политсилы в мажоритарных округах.
"В субботу, 8 июня, в 12.00 (совпадает с мск), начнется съезд политической партии "Слуга народа". На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуги народа" в общемандатном и одномандатном округах", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, съезд пройдет в Национальном ботаническом саду.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе — половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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