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Подавляющее большинство американцев сочли Россию угрозой 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Большинство американцев считают, что Россия представляет угрозу для США, следует из опроса, проведенного в конце мая независимой исследовательской службой SSRS.
Стало известно отношение украинцев к России
Угрозой Россию считают 83%. При этом 34% американцев назвали Россию «весьма серьезной угрозой», 31% — «достаточно серьезной угрозой», 18% видят в России только небольшую угрозу, и лишь 15% респондентов заявили, что не видят вообще никакой угрозы в России. 2% затруднились ответить на вопрос, передает ТАСС.
В опросе участвовали 1006 американцев. Исследование проводилось 28-31 мая по телефону, вопросы задавались на английском и испанском языках. Из всех респондентов 34% опрошенных оказались сторонниками Демократической партии, 27% — сторонниками Республиканской партии, остальные представились как независимые.
Отметим, что в марте Госдеп насчитал около 50 стран, которые якобы могут нанести существенный урон безопасности США.
В конце февраля Gallup также опубликовал данные опросы, из которого следует, что большинство американцев считают Россию более опасной, чем Китай, Северную Корею или Иран.
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В мире , Социология , США , Демократическая партия США , Республиканская партия США , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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