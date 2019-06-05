Большинство американцев верят в победу Трампа в 2020 году

Большая часть жителей США полагает, что Дональд Трамп победит на президентских выборах 2020 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской службой SSRS.

О том что Трамп будет переизбран на второй президентский срок, заявили 54% респондентов, 41% придерживается противоположного мнения, а 5% не определились с ответом, сообщает CNN.

Более трети опрошенных (34%) назвали себя сторонниками Демократической партии , 27% — приверженцами республиканцев, 39% — независимыми от двух главных политических организаций США.

Опрос проводился 28-31 мая методом телефонного интервью среди 1006 американцев. Степень погрешности опроса не превышает 3,8%.

Как писал News.ru, в феврале сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп к 2020 году может оказаться за решёткой.