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Большинство американцев верят в победу Трампа в 2020 году 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Большая часть жителей США полагает, что Дональд Трамп победит на президентских выборах 2020 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательской службой SSRS.
О том что Трамп будет переизбран на второй президентский срок, заявили 54% респондентов, 41% придерживается противоположного мнения, а 5% не определились с ответом, сообщает CNN.
Более трети опрошенных (34%) назвали себя сторонниками Демократической партии, 27% — приверженцами республиканцев, 39% — независимыми от двух главных политических организаций США.
Опрос проводился 28-31 мая методом телефонного интервью среди 1006 американцев. Степень погрешности опроса не превышает 3,8%.
Как писал News.ru, в феврале сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп к 2020 году может оказаться за решёткой.
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В мире , Социология , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CNN
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