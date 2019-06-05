США нарушили договоренность с Россией по Сирии

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США нарушили соглашение с Россией по Сирии 

Рамблер 25 минут назад
Авиация США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник.
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В разведывательной операции участвовали стратегический разведчик U-2S, самолет радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульный противолодочный самолет Р-8А.
В 2015 году министерства обороны США и России подписали меморандум, согласно которому авиация США не должна приближаться к российской авиабазе Хмеймим ближе, чем на 60 км, а к пункту базирования российских военно-морских сил Тартус — ближе, чем на 50 км.
Сообщается, что до настоящего времени соглашение не нарушалось.
По информации источника, целью разведывательной операции являлось вскрытие российской и сирийской систем ПВО для подготовки США к нанесению ударов крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры Сирии.
В мире , Армия , Видео , Войска , Сирия , США
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