Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации

Сообщается, что замглавы АП по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов речей Зеленского и Порошенко. Предварительно установлено, что работники МИД , готовившие тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать спичрайтерами Порошенко.

«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в пресс-службе.

Замешанным сотрудникам МИД пообещали «жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы» в случае подтверждения частного их сотрудничества с командой Порошенко.